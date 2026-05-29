[En Images] Supra Bazar investit 1 million d’euros à Tielt

Supra Bazar a investi plus d’un million d’euros dans la rénovation en profondeur et l’agrandissement de son magasin à Tielt. Le magasin rouvre ses portes aujourd’hui, après des travaux qui ont permis d’augmenter la surface de vente d’environ 1 800 mètres carrés pour atteindre 8 500 mètres carrés.

Plus d’espace pour l’expérience

Alors que de nombreux détaillants revoient leur réseau de magasins, Supra Bazar choisit une autre voie. Selon Bavo Vanhalst, PDG de la société mère Vanhalst Retail Group, le magasin physique reste un élément essentiel du modèle de vente au détail. « Pour un assortiment comme celui de Supra Bazar, l’expérience physique reste cruciale. Les clients veulent pouvoir découvrir, comparer et emporter les produits. C’est pourquoi nous ne choisissons pas ici de réduire la surface de vente, mais de l’améliorer. »