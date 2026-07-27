TikTok Shop to launch its own response to Amazon Prime

TikTok Shop souhaite aller au-delà des produits viraux et des achats impulsifs : la plateforme en ligne teste actuellement aux États-Unis des abonnements sur des produits et un programme d’adhésion. TikTok cherche ainsi à fidéliser sa clientèle.

Réduction sur les achats récurrents

Depuis juin, certains vendeurs américains sélectionnés peuvent proposer des abonnements sur des produits que les consommateurs rachètent régulièrement. Il s’agit notamment de cosmétiques, de produits alimentaires, de compléments alimentaires, de produits de soin et d’articles pour animaux, comme le rapporte Startup Fortune.