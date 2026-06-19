Grèves chez Gall & Gall, Holland & Barrett et Kruidvat au sujet des primes du dimanche

Le week-end s’annonce mouvementé dans le secteur de la grande distribution néerlandaise. Les employés de la chaîne de magasins d’alcool Gall & Gall se mettront à nouveau en grève samedi et dimanche pour exprimer leur mécontentement face aux négociations de la convention collective. À l’occasion de la fête des Pères, le dimanche 21 juin, ils seront rejoints par les grévistes d’Etos, de Kruidvat, de Trekpleister et de Holland & Barrett.

Un geste symbolique en cette journée familiale

Ces actions visent principalement les projets visant à réduire de moitié la prime du dimanche. Selon le syndicat FNV, cette mesure équivaut à une forte détérioration des conditions de travail, en particulier pour les employés qui travaillent régulièrement le dimanche. Le syndicat estime que le personnel de magasin devrait au contraire être davantage rémunéré si les groupes souhaitent maintenir leurs magasins ouverts le dimanche.