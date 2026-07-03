M&M’S dévoile son programme pour le Tour de France en tant que partenaire officiel

(Publiréportage) M&M’S s’associe à Zwift pour devenir, pour la première fois, partenaire officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes. Une caravane, des activations en magasin en France et une campagne média ont pour objectif de créer du lien avec les millions de fans de la Grande Boucle.

Fournisseur officiel du Tour de France

Événement sportif populaire et fédérateur pour tous les âges, le Tour de France rassemble chaque année des millions de spectateurs, aussi bien le long des routes que devant leur écran. Aux côtés de Zwift, M&M’S devient fournisseur officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes, poursuivant ainsi une tradition festive où gourmandise, plaisir et émotions sportives se rencontrent. En rejoignant l’aventure de la Grande Boucle, M&M’S apporte son univers joyeux et coloré à l’un des événements sportifs annuels les plus emblématiques.

William Salhany, Directeur Marketing de Mars Wrigley France: « Avec ce partenariat, notre ambition est de faire vivre aux passionnés du Tour de France un moment mémorable avec M&M’S. Grâce à la caravane, aux activations en magasin à travers le pays et à notre campagne média, nous souhaitons créer un lien fort entre la marque et les millions de spectateurs qui font du Tour de France un événement unique. »

Le temps fort de cette campagne sera la caravane M&M’S, qui suivra toutes les étapes du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift. Dévoilée à Haguenau, le plus grand site de production européen de M&M’S, la caravane incarnera tout au long du Tour l’univers festif et coloré de la marque. Dans cet esprit de partage et de proximité, des sachets de M&M’S et d’autres souvenirs seront distribués aux spectateurs sur les routes de la Grande Boucle.

L’ancrage en France et liens avec le Benelux

Au-delà de l’activation auprès du grand public, ce partenariat met également en lumière l’ancrage industriel historique de Mars Wrigley en France. En effet, l’usine de Haguenau (Alsace), tout premier site de production européen dédié aux M&M’S, a célébré son 50ème anniversaire en 2024. Cet anniversaire souligne également les liens historiques entre Haguenau et le Benelux. En effet, la production de M&M’Sa été transférée en 1974 de Veghel, dans le Brabant néerlandais, vers Haguenau, avec l’appui d’experts néerlandais qui ont contribué au lancement du site.

Ces liens perdurent encore aujourd’hui : les cacahuètes nécessaires à la fabrication des quelque 50 milliards de M&M’S par an sont toujours torréfiées aux Pays-Bas. Une fois produits en France, ces emblématiques chocolats colorés retrouvent leur chemin vers les rayons des magasins belges et néerlandais.