Kroger rachète son concurrent régional Giant Eagle

Le géant américain de la grande distribution Kroger rachète son concurrent Giant Eagle pour 1,65 milliard de dollars américains (1,52 milliard d’euros). Cette opération marque la première acquisition majeure sous la direction du PDG Greg Foran et renforce la position de Kroger dans le Midwest et la région du Mid-Atlantic aux États-Unis.

Une clientèle stable dans de nouvelles régions

Kroger verse 1,25 milliard de dollars (1,15 milliard d’euros) en espèces et reprend en outre 400 millions de dollars (368 millions d’euros) de dettes en cours de Giant Eagle. L’entreprise familiale à l’origine de Giant Eagle, qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 9 milliards de dollars (8,28 milliards d’euros), exploite 197 supermarchés et 11 pharmacies indépendantes dans les États de l’Ohio, de la Pennsylvanie, de la Virginie-Occidentale, du Maryland et de l’Indiana.

« Nous avons soigneusement évalué cette opportunité, et la valeur ajoutée stratégique est évidente. Giant Eagle élargit notre champ d’action à des marchés voisins attractifs », a déclaré Foran. Cette opération intervient à un moment où les supermarchés traditionnels sont sous pression en raison de la concurrence intense exercée par Walmart, Amazon et d’autres acteurs. Mais les discounters tels qu’Aldi affichent également de meilleurs résultats, les consommateurs se tournant désormais vers des options moins chères.

Giant Eagle dispose d’une clientèle composée principalement de consommateurs plus âgés et financièrement plus solides, ce qui rend le concept moins sensible à la conjoncture. Kroger prévoit de finaliser la transaction en 2027. L’acquisition devrait contribuer au bénéfice ajusté à partir de la deuxième année complète suivant sa finalisation.