Delhaize investit 8 millions d’euros dans un nouveau centre de transport à Zellik

Delhaize construit un nouveau centre de transport dans la zone industrielle de Zellik. La chaîne de supermarchés y consacre 8 millions d’euros et prévoit d’y centraliser l’entretien et le contrôle de son parc de remorques à partir de l’été 2027.

Propre centre de contrôle technique

Delhaize entame la construction d’un nouveau centre de transport à Zellik. Le site sera situé à proximité du siège social à Kobbegem et sera relié au centre de distribution existant. L’investissement s’élève à 8 millions d’euros, rapporte VRT Nws. Ce nouveau centre vise à rendre les opérations logistiques de la chaîne de supermarchés plus efficaces.