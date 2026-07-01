Carrefour teste des « caisses saines » et supprime les sucres, le sel et les matières grasses

Carrefour Belgique souhaite orienter plus clairement les choix alimentaires vers des options plus saines en magasin. Le distributeur adhère aux recommandations du Belgian Food Council for Prevention, une initiative menée par PwC Belgium, et les traduit en mesures concrètes concernant l’assortiment, les emballages et l’environnement en magasin.

Des caisses saines

Selon Carrefour, 49 % des Belges sont aujourd’hui en surpoids et 18 % souffrent d’obésité. Le distributeur y voit une raison d’étendre encore son rôle dans la transition alimentaire. Dans le cadre de sa stratégie « Act for Food », Carrefour souhaite non seulement rendre l’alimentation plus équilibrée, mais aussi plus accessible et plus attrayante pour un large public.