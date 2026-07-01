Sainsbury’s apaise les craintes d’inflation après un trimestre solide dans le secteur alimentaire

Sainsbury’s estime que, pour l’instant, l’inflation alimentaire au Royaume-Uni augmente moins fortement que prévu. Le groupe de supermarchés britannique profite actuellement des promotions, du temps chaud et de la fièvre de la Coupe du monde, mais prévient que la pression sur les consommateurs et les fournisseurs n’a pas disparu.

Les prix d’Aldi attirent les clients

Son PDG, Simon Roberts, affirme que l’inflation s’avère jusqu’à présent moins forte que prévu, même si le conflit au Moyen-Orient continue de susciter des incertitudes. Selon lui, il y a toujours « une pression dans le système » et « une incertitude persiste quant à l’évolution future de l’inflation ».