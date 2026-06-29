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Écrit par Stefan Van Rompaey
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[Interview] « Cinquante restaurants d’ici 2029, voilà notre ambition » (Jérôme Vandermeulen, Manhattn’s)

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Food29 juin, 2026

La chaîne de hamburgers Manhattn’s a ouvert son dixième établissement belge à Wijnegem ; un troisième restaurant ouvrira ses portes à Paris en septembre, puis ce sera au tour des Pays-Bas, tandis que l’entreprise recherche des partenaires franchisés pour d’autres marchés d’Europe occidentale.

Une aventure familiale

« Il y a cinq ans, un emplacement au Wijnegem Shopping Center ne figurait pas immédiatement parmi nos priorités. Mais ce centre commercial a été entièrement rénové, il est superbe, avec cette belle aire de restauration. La fréquentation avoisine les neuf millions de visiteurs », explique Jérôme Vandermeulen, cofondateur de Manhattn’s, lors d’un entretien avec RetailDetail.

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