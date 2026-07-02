Crisp rachète De Buurtboer pour renforcer sa présence sur le marché professionnel

Le supermarché en ligne Crisp rachète De Buurtboer, fournisseur de repas d’entreprise, au groupe de restauration Albron. Crisp renforce ainsi sa position sur le marché des entreprises, où son chiffre d’affaires a augmenté de 40 % l’année dernière.

Gain d’échelle

Cette acquisition s’inscrit dans les ambitions de croissance de Crisp sur le marché B2B. Selon le PDG Tom Peeters, le regroupement avec De Buurtboer apporte plus d’échelle, d’efficacité et une croissance accrue sur le marché professionnel. « L’époque du déjeuner d’entreprise anonyme est révolue : au travail aussi, on vote avec sa fourchette. Les employeurs mettent désormais en avant un déjeuner Crisp comme atout dans leurs offres d’emploi. Ce n’est pas étonnant, car les employés accordent de l’importance à une alimentation nutritive et saine sur leur lieu de travail », explique-t-il à Retailtrends.