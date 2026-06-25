Vinted fait discrètement ses débuts en Australie

Vinted s’est implanté en Australie, en toute discrétion et sans annonce préalable. La plateforme européenne de vente d’articles d’occasion y est désormais opérationnelle et va y concurrencer notamment eBay.

Partenaire logistique exclusif

Le lancement s’est déroulé sans bruit, mais la plateforme est déjà pleinement opérationnelle, comme le souligne Inside Retail Australie. Pour le marché australien, le modèle de Vinted, qui permet aux vendeurs de mettre leurs articles en vente gratuitement et de bénéficier d’une livraison prépayée, tandis que les acheteurs paient des frais, est tout à fait nouveau. eBay est toutefois déjà un acteur majeur sur le marché de l’occasion.