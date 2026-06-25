Wibra ouvre un nouveau magasin au centre de Gand

Wibra ouvrira un nouveau magasin sur la Korenmarkt à Gand le jeudi 2 juillet. L’enseigne de discount a choisi un emplacement remarquable au cœur de la ville, juste avant le coup d’envoi des Fêtes de Gand.

Nouveau concept de magasin

Le nouveau magasin sera situé au 3C Korenmarkt, l’un des emplacements commerciaux les plus visibles de Gand. Wibra y réunira sa gamme habituelle de produits pour la maison. Les clients y trouveront notamment des produits d’entretien et des lessives, des ustensiles de cuisine et de pâtisserie, du linge de maison, des vêtements, des articles de loisirs créatifs et des produits saisonniers. La chaîne se positionne clairement comme un fournisseur de produits abordables et pratiques destinés à faciliter la vie quotidienne.

Le magasin de Gand adoptera le tout dernier concept Wibra. Celui-ci vise à rendre l’espace de vente plus clair, plus lumineux et plus pratique. Le concept a pour objectif de permettre aux clients de trouver rapidement ce qu’ils cherchent, tout en leur offrant un espace propice à un shopping serein.

« Avec cette ouverture sur le Korenmarkt, nous installons Wibra dans l’un des emplacements les plus visibles de Belgique », déclare Claudine Nachtergaele, directrice nationale pour la Belgique et la France. « Le fait que nous puissions ouvrir nos portes juste avant les Fêtes de Gand rend cet événement encore plus spécial à nos yeux. »