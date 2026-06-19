Hornbach grignote les parts de marché de ses concurrents

Hornbach a bien démarré le nouvel exercice. Ce sont surtout les activités européennes hors d’Allemagne qui ont tiré la croissance, tandis que le groupe a gagné des parts de marché sur pratiquement tous ses marchés clés.

Les coûts freinent la croissance des bénéfices

Le groupe allemand de bricolage a vu son chiffre d’affaires progresser de 4,9 % au premier trimestre de l’exercice 2026/27, pour atteindre 2 milliards d’euros. Le résultat d’exploitation s’est également relativement bien maintenu malgré la hausse des coûts : l’EBIT ajusté s’est établi à 161 millions d’euros, contre 161,7 millions d’euros un an plus tôt. La baisse du résultat s’est ainsi limitée à 0,5 %.