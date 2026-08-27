La chaleur attire les clients dans les centres commerciaux : mois record pour Westland Shopping

La canicule estivale a été très bénéfique pour Westland Shopping à Anderlecht. En juin, le centre commercial a attiré plus de 650 000 visiteurs, soit 16,6 % de plus que l’année précédente et le chiffre mensuel le plus élevé de cette année à ce jour. En juillet et en août également, les journées chaudes ont entraîné des pics de fréquentation remarquables.

42 000 visiteurs en une seule journée

En juin, la fréquentation a été nettement supérieure à la moyenne de +7 % enregistrée par Westland au cours du premier semestre 2026 pendant neuf jours consécutifs. Les 23 et 27 juin, la croissance a atteint environ 30 %. La chaleur semble non seulement attirer davantage de visiteurs, mais aussi les inciter à rester plus longtemps dans le centre commercial. En juin, 43 % des visites ont duré plus d’une heure, soit 3 points de pourcentage de plus qu’il y a un an.