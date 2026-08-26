Les sites Shopping Cora sont déjà loués à 95 %

95 % de la surface commerciale des sites des sept anciens hypermarchés Cora est désormais louée, annonce Mitiska REIM. Une enseigne européenne de mode ouvrira en novembre de grands magasins dans six de ces sept centres.

Deuxième phase achevée

Depuis février, à la suite de l’ouverture de sept nouveaux supermarchés Delhaize, l’offre des sites Shopping Cora s’est considérablement élargie. Parmi les nouveaux magasins et partenaires figurent notamment Jysk, Kiabi, Aldi, MediaMarkt, Action, Dreambaby, DreamLand, Wibra, Hema, Extra Shop et Q8.