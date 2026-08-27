Bol étend son service de paiement aux boutiques en ligne belges

Bol déploie désormais son service de paiement « bol.checkout » en Belgique. Les clients peuvent ainsi régler leurs achats auprès des boutiques en ligne partenaires via leur compte Bol existant, sans avoir à saisir à nouveau leurs coordonnées et leurs informations de paiement. Ce service a été lancé aux Pays-Bas plus tôt cette année.

Services financiers externes

Avec bol.checkout, l’entreprise de commerce électronique ouvre pour la première fois une partie de sa propre technologie aux boutiques en ligne externes. Lors du paiement, les clients se connectent à Bol, après quoi leurs données personnelles s’affichent automatiquement. Des modes de paiement tels que Bancontact, le paiement différé et iDEAL/Wero sont également disponibles.

L’extension vers la Belgique constitue une étape importante, explique Joris Scheepens, Chief Advertising & New Business Officer. Pour l’instant, les partenaires commerciaux belges de Bol disposant de leur propre boutique en ligne peuvent utiliser ce service ; à terme, Bol souhaite étendre cette solution de paiement à davantage de boutiques en ligne et de plateformes de commerce électronique.

Bol souhaite également se développer plus largement en tant qu’acteur financier: récemment, la chaîne de grands magasins a créé une filiale distincte dédiée aux solutions de paiement. Le détaillant étudie d’autres nouveaux services financiers et semble ainsi développer un modèle économique supplémentaire. « Bol devient un acteur du marché des paiements », avions-nous déjà conclu précédemment.