Premiers bénéfices en six ans pour Jules Destrooper

Après quelques années difficiles, Jules Destrooper renoue avec les bénéfices. Il y a dix ans, le fabricant de biscuits a changé de propriétaire, ce qui a permis de redresser la situation, et il a également un nouveau PDG depuis un an.

Sortie du rouge

La holding qui chapeaute l’entreprise familiale de Flandre occidentale a clôturé le dernier exercice avec un bénéfice de 1,9 million d’euros, contre une perte de 5,5 millions d’euros l’année précédente. Hubisco, la holding qui chapeaute Jules Destrooper, renoue ainsi avec les chiffres noirs pour la première fois en six ans, rapporte Made-In.

Selon la famille Vandermarliere, qui a racheté le fabricant de biscuits en 2015, ce redressement est le fruit d’une combinaison de réductions de coûts, d’efforts commerciaux supplémentaires et d’une nouvelle équipe de direction. Le PDG Ives Depoortere a fait progresser le chiffre d’affaires de plus de 50 % au cours de la dernière décennie et a également considérablement amélioré la rentabilité, mais il a passé le relais l’année dernière à Wim Petermans, un vétéran du secteur des biens de grande consommation.