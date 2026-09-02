Nestlé vend ses vitamines et compléments alimentaires pour 1 milliard de dollars

Nestlé cède sa division Holistic Health, spécialisée dans la fabrication de vitamines, de minéraux et de compléments alimentaires, à Yellow Wood Partners. Le groupe d’investissement déboursera 1 milliard de dollars pour acquérir des marques principalement connues aux États-Unis, telles que Nature’s Bounty.

Un marché en pleine expansion

« Holistic Health constitue une excellente plateforme de marques de confiance entretenant des liens étroits avec les détaillants, ce qui offre des opportunités considérables de croissance future », a déclaré Dana Schmaltz, associée chez Yellow Wood Partners, dans un communiqué de presse. C’est notamment aux États-Unis que Nestlé occupe une place prépondérante dans le secteur des vitamines, minéraux et compléments alimentaires (VMS) : Nature’s Bounty y est la deuxième marque VMS en importance et le leader du marché de la santé féminine. Un foyer américain sur cinq utilise cette marque, selon le groupe.