[Analyse] Pourquoi Jumbo propose mille offres gratuites en Belgique et aux Pays-Bas

Dans son nouveau prospectus hebdomadaire, Jumbo propose un millier de produits en promotion « 1 + 1 gratuit ». Cette opération remarquable est valable aussi bien aux Pays-Bas qu’en Belgique. La chaîne de supermarchés, qui était réputée pour ses prix bas permanents, ne peut plus se passer de promotions agressives.

Des prix qui ne sont pas identiques

Le slogan du nouveau prospectus Jumbo saute aux yeux : 1 000 produits, 1 + 1 gratuit. La promotion, qui se déroule du mercredi 2 au mardi 8 septembre inclus, concerne aussi bien des marques de premier plan que les marques de distributeur de Jumbo, dans toutes les catégories de produits. Plus remarquable encore : le prospectus utilise le même slogan sur le marché néerlandais que sur le marché belge.