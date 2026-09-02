Le folder de Jumbo met en évidence les différences de prix : les lasagnes 30 % moins chères en Belgique

Aux Pays-Bas et en Belgique, Jumbo lance cette semaine une promotion très similaire : mille produits en offre « 1 + 1 gratuit ». Une partie de la gamme proposée dans les deux pays est identique, mais de nombreux prix diffèrent.

Même slogan, des prix différents

Avec une promotion remarquable dans ses prospectus, valable du mercredi 2 au mardi 8 septembre inclus, Jumbo s’impose avec force aux Pays-Bas et en Belgique. Les offres concernent aussi bien des marques de premier plan que les marques maison de Jumbo, dans toutes les catégories de produits. Si les prospectus néerlandais et belge affichent le même slogan, ils sont loin d’être identiques. Les chipolatas figurant sur le prospectus belge ne se trouvent pas aux Pays-Bas. En revanche, le distributeur y propose des salades Johma qui sont absentes du prospectus belge.

Pour des produits tels que les plats Iglo Fish Cuisine, les conserves de légumes Hak ou les légumes pour wok Jumbo, des promotions « gratuites » sont proposées dans les deux pays, même si les prix ne sont souvent pas identiques. Le paysage concurrentiel diffère en effet considérablement. La plus grande différence de prix concerne les lasagnes à la bolognaise Jumbo de 400 grammes : avec la promotion, elles coûtent encore 3,83 euros pour deux barquettes aux Pays-Bas, contre seulement 2,59 euros en Belgique, soit une différence de près de 30 %.

Les produits d’entretien sont moins chers aux Pays-Bas

L’escalope végétarienne au gouda Valess (2 pièces/180 g) coûte 3,79 euros aux Pays-Bas et 3,49 euros en Belgique, tandis que le filet de saumon Jumbo de 360 grammes coûte 6,49 euros aux Pays-Bas et 6,00 euros en Belgique. Les tortillas au poivron et au piment « No Fairytales » coûtent 2,99 euros pour deux paquets dans les deux pays. Pour deux paquets de Liga Cracotte nature de 250 grammes, le prix est de 3,50 euros.

Le prix est également identique pour les couches Pampers Premium Protection. En revanche, pour les produits d’entretien, les magasins néerlandais sont moins chers que les magasins belges : par exemple, cinq bouteilles de Robijn Klein & Krachtig Classics Color (22 cycles de lavage) coûtent 35,58 euros aux Pays-Bas et 35,98 euros en Belgique. Ou encore 2 blocs WC Glorix Power Clean Ocean à 3,65 euros aux Pays-Bas et 3,99 euros en Belgique, et 5 paquets de capsules pour lave-vaisselle Sun Ultra Power Plus (18 pièces) à 25,98 euros aux Pays-Bas et 29,68 euros en Belgique, soit 14 % plus cher.