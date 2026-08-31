Pourquoi la plateforme de luxe Mytheresa mise davantage sur les personal shoppers

L’entreprise de commerce en ligne Mytheresa souhaite mettre davantage l’accent sur l’interaction humaine et recrute donc davantage de conseillers personnels. La technologie ne pourra jamais remplacer les émotions et les relations humaines, affirme le PDG Francis Belin.

De nouvelles équipes

La plateforme allemande de luxe Mytheresa, qui emploie environ 1 600 personnes, va recruter davantage de conseillers personnels pour ses clients. « Au cours de notre nouvel exercice financier, qui a débuté en juillet, nous mettons en place de nouvelles équipes à Hong Kong, à Singapour et au Moyen-Orient. Et nous travaillons également à renforcer nos équipes en Europe, aux États-Unis et à Shanghai », explique le PDG Francis Belin dans une interview accordée au journal économique néerlandais FD. À l’échelle mondiale, Mytheresa compte déjà une centaine de personal shoppers, chargés d’assurer le contact avec les clients.