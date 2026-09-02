Primark franchit le cap des 500 magasins ; « encore plein d’opportunités »

Primark a ouvert les portes de son 500e magasin à Naples. Selon l’enseigne de mode, cela démontre la « force de son modèle axé sur les magasins ». La marque à petits prix voit encore de nombreuses opportunités d’expansion et de renforcement de son réseau ; en Belgique également ?

Renforcer le réseau de magasins

L’ouverture d’un nouveau magasin de plus de 3 000 mètres carrés à Naples porte à vingt le nombre de magasins du réseau en Italie. À l’échelle mondiale, Primark compte désormais 500 points de vente. « C’est une étape incroyable et nous sommes très reconnaissants envers nos clients fidèles, nos fournisseurs et nos partenaires qui ont grandi avec nous », a déclaré le PDG Eoin Tonge lors de l’inauguration le 1er septembre.