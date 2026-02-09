130 Kringwinkels bundelen krachten in één groep

Sinds 29 januari 2026 vormen de twintig Vlaamse Kringwinkelcentra samen één groep. Met een nieuwe manier van samenwerken gaan de Kringwinkels voor meer samenhang en slagkracht in een veranderende retailsector.

“Motor van sociale en circulaire retail”

Met de oprichting van Kringwinkel Groep kiezen de Kringwinkels bewust voor samenwerking in een context van stijgende kosten, toenemende concurrentie en een snel veranderende retailsector. Door expertise, tools en ondersteuning te bundelen, versterken ze hun gezamenlijke werking en toekomstbestendigheid, stelt de nieuwe groep in een persbericht. Op 2 maart start Bie Buelens als directeur: zij is een ervaren retailmanager die eerder aan de slag was bij Euro Shoe Group, vanHaren, RetailDetail, e5 en Rigorgeous.

“Kringwinkel Groep is er om samenwerking structureel te organiseren,” zegt Buelens. “Door te vertrekken van wat lokaal sterk werkt en dat te verbinden in één gedeelde strategie, versterken we de samenhang binnen de groep en bouwen we aan meer professionele slagkracht. Met gezamenlijke retail- en winkelconcepten, gerichte merkondersteuning en de verdere uitbouw van e-commerce positioneren we Kringwinkel als een toonaangevende motor van sociale en circulaire retail. Ik kijk ernaar uit om samen met de kringwinkels de groep verder uit te bouwen en toekomstgericht te versterken.”

Heldere beslissingsstructuur

Kringwinkel Groep werkt met een heldere beslissingsstructuur: de Algemene Vergadering, waarin de Kringwinkelcentra vertegenwoordigd zijn, bepaalt de grote strategische keuzes; het Bestuursorgaan staat in voor de opvolging, ondersteuning van de directie en het bewaken van de werking. “We hebben bewust gekozen voor een bestuursmodel met duidelijke rollen”, zegt Tom Wauters, ondervoorzitter van Kringwinkel Groep. “Zo houden we strategische keuzes collectief en zorgen we tegelijk voor een slagvaardige organisatie. Dat evenwicht is cruciaal voor het vertrouwen binnen de groep.”

Met 130 winkels en 6.000 medewerkers stimuleert Kringwinkel hergebruik en sociale tewerkstelling in Vlaanderen.