Dick’s Sporting Goods rekent op Foot Locker en het WK voor groei

Bij Dick’s Sporting Goods brak de verkoop records, zowel in het vierde kwartaal als in het boekjaar tot en met 31 januari. De retailer voorziet in 2026 opnieuw meer omzet en meer winst, met dank aan nieuwe formats en de overname van Foot Locker.

“Snijvlak van sport en cultuur”

Voor heel 2025 noteert Dick’s een geconsolideerde netto-omzet van 17,22 miljard dollar (15,04 miljard euro), 28% meer dan een jaar eerder. De Amerikaanse sportretailgroep boekte in het vierde kwartaal een vergelijkbare omzetgroei van 3,1%. De winst per aandeel klokte af op op 14,58 dollar (12,74 euro), tegenover 14,05 dollar (12,27 euro) een jaar eerder.