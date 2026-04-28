Pinko zet herstel verder met sterke winstgroei

De Italiaanse modegroep Pinko dreef de winst in het eerste kwartaal verder op. Het luxemerk klom pas vorig jaar uit de rode cijfers, na enkele moeilijke jaren.

Selectiever en rendabeler

Pinko haalde het eerste kwartaal van 2026 een EBITDA van 6,7 miljoen euro, een toename van 23,4% ten opzichte van de 5,4 miljoen euro een jaar eerder. Voor het Italiaanse luxelabel is het een belangrijke bevestiging van de herlanceringsstrategie, want pas in 2025 draaide het merk weer een positief operationeel bedrijfsresultaat van 18 miljoen euro. In 2024 was er nog een resultaat van 30,8 miljoen euro onder nul.