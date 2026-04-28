Libelle en Torfs zoeken groei bij elkaar: schoenenwinkel verkoopt tijdschriften

Het weekblad Libelle en schoenenretailer Torfs verdiepen hun commerciële samenwerking met een wederzijdse distributiestrategie: Libelle is momenteel ook te verkrijgen in alle Torfs-winkels.

Van couponactie naar distributie

Waar eerdere campagnes zich beperkten tot kortingsbonnen in het magazine, kiezen beide partijen nu expliciet voor een tweerichtingsmodel. Volgens de initiatiefnemers creëert de combinatie zowel extra winkelverkeer als een nieuw verkoopkanaal. “Deze samenwerking laat zien hoe merken elkaar kunnen versterken, met duidelijke voordelen voor alle partijen”, aldus Roularta Media Group op LinkedIn.