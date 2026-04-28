Claire’s sluit nu ook eigen winkels in Verenigd Koninkrijk en Ierland

Accessoire- en sieradenketen Claire’s gooit nu ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland de handdoek in de ring. In totaal verdwijnen 154 winkels en 1.300 banen. Eerder gingen ook de Belgische, Spaanse en Nederlandse afdelingen failliet.

Verkoop in vrije val

Claire’s kwam in 1996 naar Europa via de overname van de Britse keten Bow Jangles. Wat begon als een succesvolle expansie, veranderde in een langzame neergang. Na een eerste Amerikaanse faillissementsaanvraag in 2018 en een tweede in augustus 2025, was de situatie onhoudbaar geworden. Modella Capital, een investeringsgroep die eerder nog een deel van de keten redde, kon de dalende omzet niet stoppen.