Zalando beëindigt Connected Retail-programma

Zalando stopt met zijn Connected Retail-programma, dat fysieke winkels de mogelijkheid biedt om hun producten online te verkopen. Het systeem wordt vervangen door een meer geïntegreerde oplossing.

Betere data-analyse

Het partnerprogramma Connected Retail stelt fysieke retailers in staat om laagdrempelig en eenvoudig hun voorraad online te brengen en de producten beschikbaar te maken voor alle Zalando-klanten. Het systeem werd in gelanceerd in 2018 en kwam in 2021 ook naar België.

Nu zet Zalando het programma stop. Het platform benadrukt evenwel dat het fysieke winkels blijft ondersteunen: “We upgraden alleen de technische basis en vervangen de verouderde Connected Retail-tools door een modernere, geïntegreerde oplossing”, zegt een woordvoerder tegenover het Duitse vakblad Textilwirtschaft. De partneroplossing zDirect moet de operationele processen stroomlijnen en een betere data-analyse mogelijk maken. Fysieke winkels kunnen dus online actief blijven in de 27 Europese markten waar Zalando actief is.

Connected Retail zal in fases worden beëindigd en stopt definitief in juni 2017. Winkeliers zullen de nodige ondersteuning krijgen om de overstap te maken. Het nieuwe systeem komt wel met hogere servicekosten, striktere vereiseten en minder flexibiliteit, stelt het modevakblad.