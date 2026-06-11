Hoe AO76 kinderkleding met familiewaarden weer op de kaart wil zetten

Net zoals de kleding wordt ook het bedrijf van generatie op generatie doorgegeven bij AO76. Vandaag staat de 32-jarige Gaspard Poelman aan het hoofd van het merk dat tot 2017 (en nog steeds een beetje) bekend stond als “American Outfitters”. Hij brengt een nieuwe wind, maar balanceert ook welbewust tussen heden en verleden.

Tussen traditie en vernieuwing

Nota bene in mei 2020 kwam Gaspard Poelman aan boord, met de opdracht een 50 jaar oud merk te vernieuwen en “AO76” in de markt te zetten: een kinderlabel dat zich positioneert als premium, kleurrijk en kwalitatief. De oude naam, American Outfitters, begroef het bedrijf niet toevallig toen Europa’s pro-Amerikaans sentiment keerde zo rond 2017.