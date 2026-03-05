H&M sluit Belgisch distributiecentrum in Ghlin

H&M sluit zijn distributiecentrum in het Waalse Ghlin. De Zweedse modegigant herstructureert zijn logistieke netwerk in Zuid-Europa, waar de groep kampt met overcapaciteit door een veranderend retailklimaat. 440 banen staan op de tocht.

Overcapaciteit

H&M kondigde vandaag aan de activiteiten in het Belgische logistieke knooppunt te willen stopzetten. De activiteiten zullen worden overgeheveld naar bestaande centra in Torrejón (Spanje) en Casalpusterlengo (Italië). Volgens H&M is deze stap noodzakelijk om “competitief te blijven in een veeleisende markt en de duurzaamheid van de activiteiten op lange termijn te waarborgen”.

Uit interne analyses blijkt volgens de groep dat het huidige logistieke netwerk in Zuid-Europa – dat België, Luxemburg, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal bedient – te omvangrijk is geworden. Door capaciteit te consolideren, wil H&M de productbeschikbaarheid verbeteren en tegelijkertijd de operationele kosten verlagen.

De aankondiging komt hard aan bij de 440 werknemers in Ghlin. De komende weken start het bedrijf de wettelijke informatie- en consultatiefase met de ondernemingsraad. Alternatieve voorstellen zullen daarbij grondig worden onderzocht, belooft H&M.