Amazon wuift betalen met de handpalm uit

Amazon trekt de stekker uit Amazon One, de biometrische betaaloplossing waarmee klanten contactloos konden betalen door herkenning van de handpalm. De adoptie van het systeem bleef beperkt.

Gelanceerd tijdens pandemie

Amazon introduceerde de handpalmherkenning in 2020, in volle COVID-19-pandemie, als een oplossing voor contactloos betalen in de Amazon Go winkels. Maar het werd ook een toegangsbeheersysteem voor bijvoorbeeld kantoren of sportclubs. Het systeem koppelde een kredietkaart, klantenkaart of toegangsbadge aan de unieke biometrische gegevens van de handpalm.

Nu kondigt de retailgigant aan dat de dienst wordt stopgezet vanaf 3 juni. De adoptie van het systeem bleef beperkt. Het bedrijf benadrukt dat alle klantgegevens die verband houden met Amazon One na beëindiging van de dienst veilig zullen worden verwijderd.

Eerder deze week kondigde Amazon ook al aan dat het al zijn Amazon Go en Amazon Fresh winkels sluit, om zich in de boodschappenmarkt te focussen op de formule Whole Foods Market en op zijn snelle bezorgdienst.