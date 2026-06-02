Belgische jongeren wantrouwig over lancering TikTok Shop

Wanneer TikTok Shop vanaf 15 juni van start gaat in België, zal het inspanningen moeten doen om consumenten te overtuigen: het wantrouwen bij Gen Z is groot op het vlak van veiligheid, betrouwbaarheid en privacy.

Terughoudende reacties

Met de lancering van TikTok Shop op 15 juni maken online shoppers kennis met een fundamenteel andere koop– en verkoopervaring dan traditionele e-commerce of social commerce, waarbij entertainment, aanbevelingen, creators en aankopen met elkaar verweven raken. Toch reageren gebruikers voorlopig terughoudend, blijkt uit de nieuwe SMI Barometer, de jaarlijkse peiling van Arteveldehogeschool en handelsfederatie Comeos naar de adoptie, het gebruik en de evaluatie van socialemedia- en influencermarketing bij 4.926 Belgen.