Amazon Prime Day loopt van 23 tot 26 juni

In een persbericht en e-mails naar klanten heeft Amazon aangekondigd dat het Prime Day-koopjesevenement deze zomer plaatsvindt van 23 tot 26 juni. Opnieuw belooft de retailer miljoenen aanbiedingen exclusief voor Prime-leden.

Vier dagen

Net als vorig jaar vindt Prime Day 2026 plaats gedurende vier dagen, tegenover slechts twee dagen in de jaren voordien. De retailer wil consumenten meer flexibiliteit bieden en de kans op het vinden van aantrekkelijke koopjes vergroten. Het grote koopjesevent loopt in verschillende Europese landen, waaronder België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Leden in Australië, Brazilië, India en Japan kunnen later deze zomer deelnemen.

Amazon belooft aanbiedingen tot 50% of meer op populaire producten. Nieuwe deals worden om de vijf minuten toegevoegd, waardoor leden altijd iets nieuws kunnen ontdekken. Via het Prime voor Jongeren-programma kunnen jongeren profiteren van alle voordelen van Prime voor de helft van de prijs. Amazon moedigt leden aan om gebruik te maken van Alexa voor Shopping om de beste deals te vinden en hun winkelervaring te verbeteren. Leden kunnen gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangen en prijsalerts instellen om op de hoogte te blijven van dalingen in de prijzen van specifieke producten.