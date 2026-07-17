[In Beeld] Extra Shop test nieuw winkelformat in Cora Rocourt

Extra Shop opent op de vroegere Cora-site in Rocourt zijn 48ste winkel. De vestiging telt 1.162 vierkante meter en vormt voor de Belgische keten een test: het is de eerste in een nieuw format in een winkelgalerij.

Zevende in regio Luik

De opening valt samen met de herontwikkeling van de Cora-site, volgens commercieel directeur Olivier Elen “een drukbezocht winkelgebied dat populair is bij de inwoners van Luik”. Extra Shop telt nu zeven winkels in de regio Luik, maar had op deze locatie nog geen vestiging.

De vestiging creëert bij de start zeven tot negen banen. Delphine Seret, die Extra Shop tijdens een jobdag in Luik aanwierf, leidt het filiaal. Extra Shop verkoopt er onder meer schoonmaakproducten, decoratie, textiel, kleine meubelen, cosmetica en seizoensartikelen. Ook het prijsconcept Touptiprix krijgt er een plaats.

De retailer wil in Rocourt vooral ervaring opdoen met winkels in overdekte winkelcentra. “Dit zijn onze eerste winkels die volledig in een winkelgalerij zijn geïntegreerd”, aldus Elen. Topman Stephan Lesage noemt de opening onderdeel van een beheerste expansiestrategie in Wallonië: Extra Shop wil er uitgroeien tot een belangrijke speler in betaalbare non-food, met een breed assortiment en frequent wisselende collecties.