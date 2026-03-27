Black Friday-bluf: 7 op 10 webshops de mist in tijdens promoties

Uit een grootschalig onderzoek van de FOD Economie, in samenwerking met de Europese Commissie, blijkt dat liefst 7 op de 10 gecontroleerde webshops zich – al dan niet bewust – schuldig maken aan misleidende promoties.

Referentieprijzen grootste probleem

Tussen 3 november en 5 december 2025 voerden de FOD Economie en 25 andere Europese landen een gecoördineerde controleactie uit bij 314 online retailers. Het resultaat: slechts 40% van de webshops communiceerde kortingen volledig volgens de EU-regels. De overige 60% zondigde tegen principes zoals transparante referentieprijzen, correcte prijsvergelijkingen en duidelijke voorwaarden.