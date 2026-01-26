Bol lanceert visuele zoekfunctie

Omdat steeds meer shoppers hun zoektocht beginnen vanuit een beeld, niet vanuit een zoekterm, zet webwinkel Bol van Ahold Delhaize in op nieuwe AI-functies die visuele inspiratie omzetten in aankopen.

Beschikbaar in de app

Met de nieuwe functie Spot & Shop kunnen gebruikers een foto of een screenshot opladen in de bol‑app om meteen relevante productmatches ​te krijgen. Zo vinden consumenten snel producten terug die ze op straat of bij vrienden thuis tegenkwamen, of die ze zagen op Instagram of TikTok.

De technologie achter Spot & Shop gebruikt machine learning om het beeld te analyseren, het product te herkennen en tot slot te vinden in de productcatalogus van bol. Wanneer klanten via het foto-icoon in de zoekbalk een foto maken of uploaden, krijgen zij vervolgens relevante resultaten te zien, aangevuld met filters, prijzen en productinformatie.

Daarnaast zorgde bol ook voor een integratie met Apple’s nieuwste AI‑technologie “Visual Intelligence.” Ook hier krijgen gebruikers in een apart tabblad na het nemen van een foto, alle relevante productmatches van bol te zien.

​Spot & Shop is vanaf nu beschikbaar in de bol-app in Nederland en België, in het Nederlands en Frans. Bol verwacht dat het aandeel visueel zoeken de komende jaren nog sterk zal groeien.