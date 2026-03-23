Bouw Broeklin deze herfst van start

De bouw van Broeklin, de langverwachte opvolger van het nooit gerealiseerde Uplace, gaat dit najaar van start. Er zouden al ruim 200 geïnteresseerde partijen zijn voor de zowat 55.000 vierkante meter winkelruimte en kantoren.

Opening in 2028

“Meer dan 60 procent van het project is al in onderhandeling”, vertelt CEO Jan Van Lancker aan Bruzz. “De interesse is groot, vooral in retail, food & beverage en leisure.” Het project omvat 55.000 vierkante meter winkelruimte, kantoren, een theater met 3.500 zitplaatsen en een stadsboerderij, goed voor een investering van 600 miljoen euro. De eerste steen wordt dit najaar gelegd, met een geplande opening in het derde kwartaal van 2028.

Een opvallend onderdeel is de verplichte ‘productieve maakwinkel’-ruimte van minimaal 6.653 vierkante meter. Hier moeten winkels actief bezig zijn met herstel, maatwerk of recyclage – een trend die wereldwijd aan terrein wint en door EU-wetgeving wordt gestimuleerd. “We hebben geen moeite om huurders te vinden“, aldus Van Lancker. “De meeste kandidaten doen dit al in steden als Berlijn of Rotterdam.”

Met 23.500 vierkante meter leisureruimte wordt Broeklin weliswaar meer dan een winkelbestemming. Het theater, een middelgrote evenementenhal, moet een gat in de markt vullen. “In deze regio is er niets vergelijkbaars”, zegt Van Lancker. “Dit wordt een aanwinst voor Machelen en Vilvoorde.” Daarnaast komt er een stadsboerderij waar groenten worden geteeld voor de restaurants in het complex.