Wingzz China: de Chinese consument is terug, maar wordt nooit meer dezelfde

Het is weer druk in China. Niet alleen op straat, ook in de winkels zelf. De consument is dus terug, maar wie denkt dat China gewoon terugkeert naar het consumptiemodel van voor corona vergist zich grondig.

De Chinese consument denkt na

Ondanks de doemberichten van multinationals over steeds terugvallende omzetten in China, zijn de shoppingcenters er niet leeg. Integendeel, zo merken RetailDetail-oprichter Jorg Snoeck en Maarten Leyts (Trendwolves), nu ze ter plaatse zijn om de retailinspiratiereis Wingzz China voor te bereiden. Er wordt gekeken, geprobeerd, gescand, gedeeld, gekocht, teruggelegd en opnieuw vergeleken. Koffiebars zitten vol, restaurants draaien. In beautywinkels staan jonge vrouwen ingrediëntenlijsten te lezen alsof het medische bijsluiters zijn. In elektronicazaken worden camera’s, batterijduur en AI-functies tot in detail vergeleken.

De Chinese consument koopt weer, maar hij koopt niet meer achteloos. Hij is strenger geworden. En tegelijk opvallend bereid om geld uit te geven aan wat emotioneel klopt. Dat is de paradox die overal opduikt. Voor dagelijkse aankopen is de consument genadeloos rationeel. Hij vergelijkt, rekent en zoekt. Maar zodra iets raakt aan ontspanning, gezondheid, identiteit, zelfontwikkeling of plezier, gaat de portemonnee weer open.

China laat zien dat de consument wel wil kopen, maar vooral beter wil kiezen. Voor retailers is dat een erg belangrijk signaal. Jarenlang draaide China immers op upgradehonger. Groter, sneller, nieuwer, duurder. Die reflex is niet verdwenen, maar hij is getemd. Dé les uit China vandaag: de consument is niet minder ambitieus geworden, hij is minder naïef geworden.

Met twee portemonnees

Wie het Chinese winkelgedrag vandaag wil begrijpen, moet stoppen met spreken over “trading down” alsof het één beweging is. Dat is te simpel. De consument ruilt niet zomaar af. Hij herverdeelt. Hij heeft in feite twee portemonnees.

De eerste is de rationele portemonnee. Die gaat over boodschappen, dagelijkse verzorging, huishoudbudget, standaardkleding, vervoer, abonnementen en alles wat weinig emotionele waarde heeft. Daar is de consument hard. Hij zoekt de beste prijs-kwaliteitverhouding, gebruikt digitale tools en vertrouwt op platformen, reviews en communities. Hij wil niet te veel betalen voor iets dat weinig betekenis toevoegt.

De tweede is de emotionele portemonnee. Die is kleiner, maar opvallend weerbaar. Daaruit komen concerttickets, weekendtrips, wellnessmomenten, premium skincare, huisdierenproducten, collectibles, speciale drankjes, limited editions, sportabonnementen, workshops en kleine rituelen die het dagelijkse leven draaglijker maken.

Dat is geen tegenstelling. Dat is het nieuwe consumptiemodel. Retailers die dat niet begrijpen, blijven hangen in de verkeerde vraag. Ze vragen: is de consument prijsgevoelig? Het antwoord is ja. Maar dat is slechts de helft. De betere vraag is: wanneer vindt de consument prijs belangrijk, en wanneer vindt hij gevoel belangrijker?

Premiumprijs vraagt om bewijs

Voor het grijze midden is daarentegen geen genade meer. In elke markt zijn er merken die lange tijd konden leven van middelmatigheid. Producten die te duur zijn voor hun functionele waarde en te weinig bijzonder voor hun emotionele waarde. Winkels die te saai zijn voor een uitje en te duur voor gemak. In een groeiende markt kan dat lang goed gaan. In een selectieve markt niet.

De Chinese consument wacht vandaag op korting, of hij besluit dat hij het product helemaal niet nodig heeft. Dat laatste is misschien de grootste concurrent van veel retailers geworden: niet een ander merk, maar de beslissing om niets te kopen.

Kwaliteit moet vandaag zichtbaar zijn. Een premiumprijs vraagt vandaag om bewijs. Dat bewijs kan technisch zijn: testresultaten, certificering, herkomst, garantie, materiaaluitleg, demonstraties. Het kan sociaal zijn: consistente reviews, geloofwaardige gebruikers, aanbevelingen van kenners. Het kan ervaringsgericht zijn: een winkelomgeving waar het verschil voelbaar wordt. Maar er moet iets zijn.

Retailers in Europa moeten daar wakker van liggen. Wij zijn nog vaak te snel tevreden met sfeer, assortiment en promotie. China laat zien dat de volgende consument een forensische consument wordt. Hij onderzoekt voor hij koopt, en hij blijft evalueren na aankoop.

AI is deel van de consumentenreis

Wat opvalt, is hoe vanzelfsprekend consumenten AI beginnen te gebruiken. Niet als spectaculaire technologie, maar als dagelijkse assistent. Voor retail verandert dat alles: een merk moet aanbevolen worden door een AI-assistent. Dat lijkt een technisch detail, maar het is strategisch.

Wie zijn productdata niet op orde heeft, wie geen duidelijke claims formuleert, wie geen consistente content, reviews, beschikbaarheid en prijsinformatie aanbiedt, wordt minder zichtbaar in de nieuwe commerciële realiteit. De strijd om het schap wordt een strijd om de aanbeveling.

Wie China wil begrijpen, mag platformen zoals Douyin, Xiaohongshu, WeChat en Tmall dan ook niet bekijken als distributiekanalen. Douyin is een winkelstraat zonder gevels, een entertainmentmachine met transacties, een eindeloze etalage die zich aanpast aan gedrag. Consumenten komen er niet binnen met een boodschappenlijst. Ze komen binnen met tijd, vermoeidheid, nieuwsgierigheid of verveling. Het platform doet de rest.

Voor klassieke retailers is dat ongemakkelijk. Want het betekent dat de winkel niet langer begint bij de winkeldeur of de webshop. De winkel begint in het hoofd van de consument, op het moment dat hij ontspant, scrollt, vergelijkt of zich laat meenemen in een verhaal. Wie in deze omgeving alleen reclame maakt, verliest. Wie content maakt zonder commerce, laat geld liggen. Wie commerce maakt zonder entertainment, wordt genegeerd.

Reviews zijn belangrijker dan reclame

De Chinese consument vertrouwt reclame niet blind. Dat is op zich niet nieuw. Wat wel nieuw is, is de mate waarin hij alternatieve vertrouwenssystemen heeft opgebouwd. KOC’s, micro-influencers, nichegroepen, forums, Xiaohongshu-posts, Bilibili-video’s, WeChat-communities en gedetailleerde gebruikersreviews vormen samen een nieuw soort consumentenintelligentie.

De klant komt niet onvoorbereid naar de winkel. Hij komt gewapend: in China zie je de opkomst van wat je “insiderconsumptie” kunt noemen. Consumenten gedragen zich als halve experts. Niet omdat iedereen werkelijk specialist is, maar omdat toegang tot kennis normaal is geworden. Vooral in beauty, opvoeding, elektronica, sport, gezondheid en voeding is dat duidelijk zichtbaar.

Dat vraagt van merken een andere houding. Niet langer: hoe overtuigen we de consument? Maar: hoe verdienen we het recht om geloofd te worden? Dat recht verdien je met transparantie, inhoud, educatie, dialoog en consistentie. Door moeilijke vragen te beantwoorden. Door communities niet te behandelen als mediakanaal, maar als mede-eigenaar van vertrouwen. Door toe te geven wat een product niet doet. Door claims te onderbouwen. In een wereld vol content wordt eerlijkheid een premiumpositie.

Wat het betekent voor westerse retailers

China kopiëren is zinloos. Daarvoor zijn de schaal, de platformen, het consumentengedrag en de infrastructuur te verschillend. Maar China negeren is gevaarlijk. Niet omdat alles wat hier gebeurt morgen bij ons gebeurt, maar omdat China extreme versies toont van spanningen die ook bij ons al zichtbaar zijn.

Ook onze consument is prijsbewuster. Ook onze consument wantrouwt reclame. Ook onze consument zoekt reviews. Ook onze consument verwacht gemak. Ook onze consument wil ervaringen. Ook onze consument is minder tolerant voor middelmatigheid. Ook onze consument verdeelt zijn budget scherper tussen basis en betekenis. De vraag is dus welke signalen we herkennen, maar nog niet ernstig genoeg nemen, zoals AI, social commerce, membershipformules en nieuwe rollen voor fysieke winkels.

Dat betekent niet dat elke retailer morgen een Chinees platform moet worden. Maar het betekent wel dat elke retailer vandaag moet weten welke rol hij wil spelen in een wereld waar de consument slimmer, selectiever en emotioneler wordt.

De consument wacht niet

De grootste fout die retailers kunnen maken, is denken dat ze tijd hebben. Dat consumentengedrag langzaam verandert. China toont het tegenovergestelde. De vraag is niet langer: hoe krijgen we mensen naar onze winkels, maar waarom zouden mensen ons nog toelaten in hun leven?

Dat klinkt zwaar, maar dat is precies waar retail naartoe beweegt. De beste retailers verkopen niet alleen producten. Ze organiseren keuzes. Ze besparen tijd. Ze verminderen onzekerheid. Ze creëren kleine momenten van plezier. Ze geven consumenten het gevoel dat ze verstandig én goed bezig zijn. Dat is de nieuwe lat.

In september gaan we daarom met RetailDetail kijken hoe in China hoe winkelcentra zichzelf opnieuw uitvinden als sociale machines. Hoe membershipclubs vertrouwen, volume en waarde combineren. En hoe vanzelfsprekend AI, betaalgemak, service en logistiek in het dagelijkse consumptiegedrag zijn ingebouwd.

Niet voor een exotische retailtour. Niet om ons te vergapen aan technologie. Wel om te begrijpen hoe de consument verandert wanneer digitale infrastructuur, economische druk, culturele trots, sociale commerce en emotionele consumptie samenkomen. Want dit is de echte reden om te gaan: China toont niet alleen wat retail kan worden, China toont vooral wat consumenten beginnen te verwachten.

