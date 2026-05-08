Bpost-automaten nu ook beschikbaar voor retailers

Bpost maakt Click & Collect mogelijk in zijn Bboxen, de automaten van het postbedrijf. Zo kunnen handelaars bestellingen voor klanten 24/7 klaarleggen in de Bbox in hun buurt. Vakhandel Lecot gebruikt de dienst al.

Ook buiten de winkeluren

Bpost telt vandaag 4.500 afhaalpunten in België, waaronder duizenden Bboxen. Op termijn wil Bpost zo’n automaat op vijf minuten van elke Belg. Voor ondernemers brengt dit interessante mogelijkheden met zich mee, zoals Click & Collect, redeneert het postbedrijf nu. Zo kunnen handelszaken bestellingen voor klanten klaarleggen in een Bbox nabij.

De voorbije maanden startten 10 verschillende winkelketens en individuele handelaars pilootprojecten op. Het grootste van deze pilootprojecten werd uitgevoerd bij Lecot, een vakhandel gespecialiseerd in de verkoop van goederen en diensten voor bouwprofessionals. ​Bij 23 Lecot-vestigingen zijn Bboxen geplaatst met kluisjes die door het winkelpersoneel gereserveerd kunnen worden.

Pieter Morisse, CEO van Lecot: “Wanneer een klant aangeeft zijn bestelling te willen ophalen buiten de openingsuren van de winkel, kan het item nu klaargelegd worden in de Bbox. De klant ontvangt dan via mail een QR-code waarmee de bestelling 24/7 opgepikt kan worden. De Bbox wordt zo een verlengstuk van onze Lecot-vestiging.”