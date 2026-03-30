Tijdelijk “chaos aan kassa’s” door panne kaartbetalingen

(update) Een grote storing bij Wordline legt het betalingsverkeer in België net voor de middag stil. Elektronisch betalen en geld afhalen was tijdelijk onmogelijk, met soms lange wachtrijen aan kassa’s tot gevolg. Inmiddels, een klein uur later, zouden de problemen goeddeels zijn opgelost.

Mogelijk door onderhoudswerken

Verschillende media en de storingswebsite allestoringen.be meldden vanaf 12u30 een grootschalige storing in het elektronische betalingsverkeer. Klanten konden geen geld afhalen en in winkels weigerden betaalterminals massaal dienst. Betalingsverwerker Worldline bevestigde de panne, maar gaf nog geen duidelijkheid over de oorzaak of de impact.

Volgens de eerste inschattingen kan de storing enkele uren aanhouden, maar het bleek uiteindelijk toch sneller opgelost: volgens HLN waren betalingen een klein uurtje later alweer mogelijk en losten ook de wachtrijen in de winkels snel op. De plotse panne zorgde volgens VTM Nieuws immers eventjes voor chaos in winkels en supermarkten.

Betalingen met maaltijdcheques leken volgens eerste berichten wel nog te functioneren, en ook betalen met contant geld bleef natuurlijk mogelijk. Ook zouden niet alle regio’s en handelaars gelijk getroffen zijn: in sommige winkels bleven elektronische betalingen gewoon mogelijk, elders was de hinder beperkt tot moeizame betalingen.

In de nacht van zondag op maandag voerde Worldline geplande onderhoudswerken uit aan het betalingsnetwerk. Het bedrijf waarschuwde vooraf dat die ingrepen gevolgen konden hebben voor betalingen in winkels, webshops en tankstations, evenals voor geldopnames. Toch is onduidelijk of de huidige problemen rechtstreeks voortkomen uit die onderhoudswerken.