AI-agent wordt de nieuwe poortwachter van retail: wat blijft er over van de fysieke winkel?

Niet de consument zelf, maar autonome AI-agenten beslissen straks wat, waar en wanneer er gekocht wordt. Voor fysieke winkels is dat geen doodvonnis, maar wel een harde reset: wie alleen nog rekent op verkoop per vierkante meter, komt onder druk. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van ING.

Van klant naar algoritme

De winkelstraat krimpt al jaren: in de Nederlandse non-food is het aantal fysieke winkelvestigingen in tien jaar tijd met 21% gedaald. De verklaring is welbekend: e-commerce groeit sneller en zet de prijzen onder druk, terwijl de kosten voor huur, energie en personeel hoog blijven.