Spaanse discounter PrimaPrix groeit in Frankrijk, maar stapelt verliezen op

De Spaanse discountketen PrimaPrix zet zijn Franse expansie verder. Het winkelnetwerk en de omzet groeien fors, maar dat heeft ook toenemende verliescijfers tot gevolg.

15 nieuwe winkels

In 2025 heeft PrimaPrix zijn omzet in Frankrijk meer dan verdriedubbeld, nadat het zakencijfer in 2024 12 miljoen euro bedroeg. Die groei is mede te danken aan een uitbreiding van het winkelnetwerk: na de opening van 15 nieuwe winkels in 2025 heeft de keten er nu 28 in het land, waarvan twee onder het enseigne PrimaPrix Beauty. Die groei heeft echter zijn prijs: het nettoverlies liep op tot 12,2 miljoen euro, meldt LSA.

PrimaPrix is sinds 2022 actief in Frankrijk. De atypische discounter verkoopt vooral producten van bekende merken tegen bodemprijzen, een mix van tijdelijke aanbiedingen uit overstocks en permanent assortiment. In de stadswinkels volgen shoppers een vast parcours langs huishoud- en verzorgingsproducten, voeding, en verse producten die tegen de vervaldatum aan zitten. Er is ook een rayon wijnen.