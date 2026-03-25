Eerste Antwerp Shopping Day promoot de stad als winkel- en belevingsbestemming

Met een eerste groot publieksevenement maakt de overkoepelende handelaarsvereniging Beleef Antwerpen haar ambities duidelijk: de stad promoten als unieke belevings- en winkelbestemming.

Nieuw hoofdstuk voor de stad

Eind vorig jaar ging Beleef Antwerpen officieel van start, de overkoepelende handelaarsvereniging voor winkeliers, horeca-uitbaters en andere ondernemers uit het kernwinkelgebied van de stad. Een verplichte promo-bijdrage garandeert dat alle handelaars evenredig bijdragen aan de financiering van de initiatieven. Komende zaterdag 28 maart staat het eerste grote publieksevent op het programma: de Antwerp Shopping Day.

Het is volgens de organisatie de start van een nieuw hoofdstuk voor de stad: voor het eerst werken alle ondernemers in de Antwerpse binnenstad samen onder de gecoördineerde vlag van Beleef Antwerpen, na een jarenlang systeem van lokale handelaarsverenigingen. De timing is niet toevallig: de komende jaren staat Antwerpen immers in de steigers, met ingrijpende werken als de heraanleg van de Meir en de Groenplaats op de planning, bovenop de grote werken aan de Oosterweelverbinding.

Mensen aanmoedigen om fysiek te shoppen

“Onze handelaars zijn bezorgd over de concurrentie van online en van andere winkelsteden. Ze willen gehoord en geïnformeerd worden. In de pers verschijnen soms negatieve verhalen over de bereikbaarheid van de stad, wij willen een tegengewicht vormen,” zegt manager Karo Janssens in een gesprek met RetailDetail. “Met Beleef Antwerpen willen we retailers en horeca ondersteunen door de stad te promoten als winkel- en belevingsbestemming. We willen mensen aanmoedigen om fysiek te shoppen.”

De eerste Shopping Day kan rekenen op meer dan honderd deelnemers, een mix van ketens, zelfstandige ondernemers en galerijen uit alle winkelgebieden. Met een hop on / hop off bus kunnen shoppers makkelijk de hele stad verkennen. “We willen bezoekers letterlijk en figuurlijk in beweging brengen doorheen de stad,” vertelt Janssens. “We merken dat veel mensen vaak dezelfde route door de stad volgen. Met deze unieke bus nodigen we hen uit om eens verder te kijken en zo hopelijk heel wat nieuwe dingen te ontdekken.”

Tientallen gratis activiteiten vinden plaats, van een DJ-truck in de Kammenstraat tot barretjes en beats op de Theodoor van Rijswijckplaats, een XL ballenbad in de Stadsfeestzaal, een barbier in de Wilde Zee en foodkraampjes in de Lange Koepoortstraat. Op rondrijdende golfkarretjes tonen modellen en dansers outfits van Antwerpse winkels. Ook in verschillende winkels en horecazaken zelf zijn er extra activiteiten te beleven.

Verplichte bijdrage krijgt kritiek

Beleef Antwerpen kwam er grotendeels op vraag van de verschillende lokale handelaarsverenigingen in de stad, die vaak kampen met een tekort aan middelen, onder andere omdat sommige grote ketens niet bijdragen aan bijvoorbeeld de aankleding van de winkelstraten tijdens de kerstperiode, terwijl zelfstandige ondernemers aan de kar trekken. Bij die ketens is nu te horen dat ze het niet eens zijn met de verplichte bijdrage, hoewel ze het initiatief Beleef Antwerpen wel toejuichen.

“We hebben gekeken naar andere steden, die het op dezelfde manier aanpakken en waar dit systeem werkt”, reageert Janssens. “Naast de promobijdrage blijft ook de stad de lokale handelaarsverenigingen ondersteunen via de reeds bestaande ’toelage handelaarsverenigingen’ waarbij zij voor 50% lokale initiatieven financieel ondersteunen. Ook het district blijft de kerstverlichting ondersteunen. Het grote verschil is dat lokale handelaarsverenigingen niet meer hoeven te bedelen om de overige 50% bij elkaar te krijgen of zich moeten bezighouden met de administratieve of organisatorische rompslomp die vaak bij de organisatie van deze initiatieven komt kijken. We merken dat ze daarom ook weer actiever worden: ze hoeven enkel met de ideeën te komen en Beleef Antwerpen doet de rest.”

Later dit jaar plant Beleef Antwerpen nog meer grote evenementen, zoals in september de derde editie van Antwerp On Air en in oktober een winkelevent dat focust op mannen.