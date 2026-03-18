Franchisemodel en flexibele jobs vragen slimmere personeelsaanpak

(Publireportage) Met de opmars van franchisewinkels en flexibele arbeidskrachten zoals studenten en flexi‑jobbers groeit ook de administratieve druk in de retailsector. Ondernemers moeten steeds flexibeler teams plannen en lonen verwerken, terwijl vanaf 2027 ook digitale arbeidstijdregistratie verplicht wordt.

Flexibele arbeidskrachten in trek

In een hyperconcurrentiële omgeving, met hoge klantverwachtingen, zetten steeds meer retailers in op het franchisemodel voor het flexibel uitbaten van hun winkels. Tekenend was de verzelfstandiging van de Delhaize-supermarkten, enkele jaren geleden. Franchisenemers spelen efficiënter in op de lokale klantverwachtingen en kunnen sneller schakelen bij veranderingen in de markt.

Dat heeft gevolgen op de arbeidsmarkt: zeker in de supermarktbranche, waar winkels nu vaak zeven dagen op zeven geopend blijven, doen ondernemers in toenemende mate beroep op flexibele arbeidskrachten, zoals flexi-jobbers en studenten.

Die aanpak is een noodzaak om de loonkosten onder controle te houden, maar de nieuwe realiteit brengt ook de nodige administratieve rompslomp met zich mee: denk aan het inplannen van de teams, de Dimona-aangiftes, de communicatie met het sociaal secretariaat, de loonverwerking.

Daarbovenop komt de verplichting om vanaf 2027 arbeidstijd digitaal te registreren. Dit verhoogt de nood aan digitale planningstools in retail.

Ondernemers ondersteunen

In deze context voldoet het wekelijks uithangen van de werkplanning op een A4-tje op een prikbord in de kantine vandaag niet meer aan de realiteit. Winkeliers hebben nood aan een eenvoudige, efficiënte tool voor het inplannen van hun flexibele medewerkers.

Strobbo, een Belgische softwareoplossing voor personeelsplanning en tijdsregistratie, is de ideale oplossing om ondernemers in deze evoluties te ondersteunen.

“Onze oplossing verzekert de automatische Dimona-aangifte van de tijdelijke medewerker, of dat nu een flexi-jobber is of een student,” vertellen marketingmanager Joris Sonnemans en businessmanager Thomas Broeckaert van Strobbo.

De oplossing voorziet koppelingen met interimkantoor en payrollpartner, en biedt handige dashboards voor personeelsplanning en tijdregistratie, gekopppeld aan bijvoorbeeld omzetgegevens. Hierdoor krijgen retailers een beter overzicht van hun personeelsplanning en administratieve processen.

In food en non-food

De lokale franchisenemer ondersteunen met het plannen van zijn flexibele medewerkers, dat is de focus van Strobbo, een laagdrempelige oplossing via een url, op de lokale pc of iPad, om flexibele medewerkers te kunnen plannen, wijzigen en aangeven, is waar veel retailers naar op zoek zijn in een snel veranderend landschap.

“Met de toename van het zondagswerk zien we zeker in de supermarktwereld een toenemende vraag, maar ook daarbuiten. De snel groeiende bakkerijketen Carl bijvoorbeeld, maakt gebruik van onze oplossing. Of denk aan de ontwikkelingen in de cosmeticawereld: cosmeticaketen Douglas komt naar België maar heeft nog nooit van Dimona gehoord en zoekt daar dus expertise. Wij kunnen hun internationale groei mee ondersteunen.”

Grote tijdwinst

De tool is erg gebruiksvriendelijk. Na een onboardingtraject van ongeveer zes à acht uur training is een franchisenemer up and running. Voor grotere ketens gaat er wat meer tijd over. Strobbo werkt met jaarlicenties, tegen een maandelijkse kost van ongeveer 130 euro. Wat levert het op?

“Dat drukken we uit in tijd. Het hele proces wordt ingekort van één à twee dagen per week naar één à twee uur per week. Ook de foutenlast gaat omlaag: mensen staan op de juiste timing op de juiste locatie, het correcte loon belandt op het juiste moment op de juiste rekening. Een franchisenemer van supermarktketen Carrefour zag de workload dalen van een dagtaak naar één à twee uur per dag. In de Bike Republic fietswinkels nam de loonverwerking twee werkdagen per maand in beslag, met onze oplossing werd dat twee uur. Vandaag zijn we Belgisch marktleider in hospitality en retail met meer dan 2500 klanten.”

Strobbo is een onderdeel van Protime, dat op zijn beurt deel uitmaakt van de SD Worx groep, maar blijft onafhankelijk functioneren. Meer informatie over de gebruiksvriendelijke softwareoplossing voor flexibele personeelsplanning vind je hier.