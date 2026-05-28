Bijenkorf ziet vergelijkbare omzet dalen

Opeenvolgende herstructureringen hebben de Bijenkorf zo’n 15 miljoen euro gekost. De Nederlandse warenhuisketen, die vorig jaar de vergelijkbare omzet zag dalen, gaat ook miljoenen investeren in renovaties.

Luxemarkt onder druk

Herstructureringen in 2025 en 2026, waarbij onder andere de centrale bakkerij werd gesloten en meer dan 300 banen werden geschrapt, kostten de Bijenkorf zo’n 15 miljoen euro, blijkt uit het jaarverslag dat zakenkrant FD kon inkijken. De komende vijf jaar investeert de Bijenkorf 36,1 miljoen euro in de renovatie van de winkels in Rotterdam en Amsterdam.

De Bijenkorf realiseerde in 2025 een netto-omzet van net geen 489 miljoen euro. Omdat 2024 een korter boekjaar was, steeg de omzet met 2,8%, maar op vergelijkbare basis ging het om een daling met 8,3%. Het operationeel resultaat steeg van 23,8 naar 24,7 miljoen euro, de nettowinst daalde van 9,4 naar bijna 4,3 miljoen euro. De luxemarkt staat onder druk, zegt het bedrijf.

De warenhuisketen is onderdeel van het Britse Selfridges Group, dat op zijn beurt in handen is van het Thaise conglomeraat Central Group (60%) en het Saoedische staatsfonds Public Investment Fund (40%). Sinds vorige zomer heeft de Bijenkorf een nieuwe CEO, Sean Hill, die eerder ook voor warenhuizen KaDeWe en La Rinascente werkte