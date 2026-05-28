[Interview] “TikTok Shop brengt de magie van het winkelen naar je smartphone”

De start van TikTok Shop in België, Nederland, Polen en Oostenrijk opent nieuwe perspectieven voor verkopers en influencers, die in meer mature markten soms al duizelingwekkende omzetten realiseren op dé plek waar trends worden geboren.

“Discovery e-commerce”

Vanaf 15 juni breidt TikTok Shop gefaseerd uit naar de drie nieuwe landen België, Nederland en Polen. Het zal een drietal weken duren vooraleer àlle gebruikers de winkel zullen zien in de app, zegt Danielle Caesar-Gordon communicatieverantwoordelijke voor TikTok Shop in Europa, in een gesprek met RetailDetail. In Oostenrijk komt er tegelijk een beperkte launch, enkel op invitatie. Dat de lancering een nieuw tijdperk inluidt voor kopers en verkopers, lijdt geen twijfel.