Investeringen in winkels en assortiment bezorgen Wibra nieuw recordjaar

Wibra heeft vorig jaar opnieuw zijn omzet met meer dan een kwart zien stijgen. De groei is niet enkel te danken aan winkelopeningen: ook de bestaande winkels presteren sterk. De discounter ziet nog volop kansen in Nederland, België en Frankrijk.

Formulevernieuwing loont

Wibra realiseerde vorig jaar een bruto-omzet van 362 miljoen euro, een groei van 26,4% ten opzichte van 2024. De operationele winst (EBT) kwam uit op 16,1 miljoen euro (+26,1%). Expansie is een deel van de verklaring: in 2025 opende of verhuisde de retailer 63 winkels in Nederland, België en Frankrijk. Maar ook de bestaande winkels lieten met een vergelijkbare omzetgroei van 8,0% een sterke ontwikkeling zien, meldt het bedrijf in een persbericht. Ook in 2024 zette de discounter al recordcijfers neer: toen steeg de omzet met meer dan 20% en de winst zelfs met meer dan 35%.

“De afgelopen jaren hebben we bewust geïnvesteerd in onze winkels, ons assortiment en onze organisatie, maar zijn we altijd trouw gebleven aan waar Wibra al 70 jaar voor staat: goede producten voor een betaalbare prijs,” zegt CEO Bas Duijsens. Sinds de formulevernieuwing die zes jaar geleden werd ingezet, heeft Wibra haar winkels, assortiment en communicatie stap voor stap vernieuwd. De winkels zijn overzichtelijker geworden, het assortiment actueler en de merkuitstraling eigentijdser.

“Huishoudens blijven kritisch kijken naar hun uitgaven. Juist daarom blijven wij investeren in wat voor onze klanten belangrijk is: betaalbare producten, moderne winkels en een verrassend assortiment. Tegelijkertijd willen we verantwoord blijven groeien, met oog voor onze collega’s, onze keten en de impact die we maken. We zien volop kansen om verder te groeien in Nederland, België en Frankrijk, zodat steeds meer huishoudens op Wibra kunnen rekenen,” aldus nog Duijsens. Het bedrijf nam begin dit jaar een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn in gebruik. Die extra logistieke capaciteit zal de verdere groei van de organisatie ondersteunen.