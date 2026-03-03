Retailmerken sluiten winkels in Midden-Oosten, vrezen gevolgen ook in Europa

De oorlog in het Midden-Oosten ontwricht ook de retail, aangezien ’s werelds best presterende luxemarkt letterlijk onder vuur ligt. Tal van winkels in onder andere Dubai blijven gesloten of draaien op een minimumbezetting.

Steeds meer winkels dicht

De luchtoorlog in het Midden-Oosten leggen het toerisme lam en zet luxemerken en internationale concerns onder druk. Retailgroep Chalhoub, exploitant van 900 winkels voor merken als Versace, Jimmy Choo en Sephora, liet weten zijn vestigingen in Bahrein dicht te houden. In andere markten, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Jordanië, blijven winkels open, maar uitsluitend met personeel dat zich vrijwillig heeft aangemeld om te werken, meldt de groep aan Reuters.