“Malafide verkopers hanteren woekerprijzen voor huismerken op bol en Amazon”

Verkopers op Amazon en Bol verkopen huismerkproducten van onder andere Ikea, Action en Lidl door tegen woekerprijzen. Hoewel de afzetterij al jaren aanhoudt, zeggen de betrokken platformen dat ze er moeilijk tegen kunnen optreden.

Verkopers kunnen prijzen vrij bepalen

Op de marktplaatsen van bol en Amazon worden honderden huismerkartikelen aangeboden tegen prijzen die soms het tienvoud bedragen van de oorspronkelijke prijs. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse krant De Telegraaf. Badkamerreiniger Superfinn van Action kost op Bol 9,99 euro voor, ruim negen keer zoveel als de oorspronkelijke prijs van 1,14 euro. Een Silvercrest kruimeldief die bij Lidl 24,99 euro kost, wordt op bol voor 40 euro aangeboden. Bij Amazon vond de krant een stekkerdoos van het Ikea-huismerk Koppla voor 36,50 euro terwijl die bij de woonwinkel slechts 19,99 euro kost.

Volgens de Nederlandse Consumentenbond is deze vorm van “afzetterij en misleiding” niet nieuw: het probleem is al jaren bekend. Alleen valt er weinig tegen te ondernemen: verkopers op deze platformen zijn vrij om hun eigen prijzen te bepalen. Consumenten die de woekerprijzen toch betalen, doen dat op hun eigen verantwoordelijkheid.

“In principe zijn de zakelijke verkooppartners van Bol volledig vrij om hun eigen verkoopprijs te bepalen. Niettemin vinden wij het belangrijk om klanten te beschermen tegen onredelijk hoge prijzen. Daarom grijpen we in als dit noodzakelijk is,” reageert bol. De retailer zegt zijn algoritmes te verbeteren, wat met 45.000 partners en ruim 51 miljoen producten echter een hele klus is. Amazon onderzoekt de kwestie.