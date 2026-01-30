Na slechte winterkoopjes mogen retailers promoties verderzetten

Omdat de winterkoopjes in België tegenvielen voor de meeste winkeliers, hebben de bevoegde ministers David Clarinval en Eléonore Simonet beslist dat handelaars hun promoties in februari mogen verderzetten.

Ademruimte

De soldenperiode, die zaterdag afloopt, was dit jaar waren uitzonderlijk slecht met een gemiddelde omzetdaling van 28%, meldt handelsfederatie Comeos. Tien dagen sneeuw, stakingen en protesten hielden consumenten weg uit de winkels. Veel handelaars vroegen daarom om de solden te verlengen. Een wettelijke verlenging bleek niet haalbaar, maar de bevoegde ministers David Clarinval en Eléonore Simonet erkennen de situatie en geven ademruimte: handelaars mogen hun promoties in februari verderzetten.

Alleen mag dat niet onder de noemer “solden”: de einddatum van de wintersolden is immers bij wet bepaald en mag niet worden verlengd. Gewone kortingen mogen wel, zodat winkeliers toch hun voorraden kunnen afbouwen en hun liquiditeit versterken. CEO Pascal De Greef van Comeos is tevreden: “Elke vorm van flexibiliteit is cruciaal om ons concurrentievermogen te behouden. We blijven graag in overleg om uitzonderlijke situaties in de toekomst beter op te vangen.”

Negatieve berichtgeving

Volgens cijfers van Mode Unie hebben zelfstandige modehandelaars deze soldenperiode gemiddeld 8% minder verkocht. 61% van de handelaars verkocht minder, 22% verkocht evenveel en 17% gaf aan meer te verkopen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

“De sneeuw hield consumenten de eerste soldendagen thuis en na het smelten van de sneeuw hadden we te kampen met regen en bijzonder milde wintertemperaturen”, zegt directeur Isolde Delanghe. “Net zoals bij de vorige wintersolden zien we dat de negatieve berichtgeving over wat er in de wereld gebeurt de klant schrik aanjaagt. Dat zorgt er voor dat centen eerder gespaard dan uitgegeven worden.”

Positieve verwachtingen

Toch blijven niet alle handelaars met een grote voorraad zitten. Bij het aankopen van de wintercollectie voor 2025 gaf 62,8% van de handelaars aan minder voorraad in te kopen dan het winterseizoen in 2024. Gemiddeld kochten modehandelaars voor dit winterseizoen 12,3% minder aan in vergelijking met winterseizoen 2024. Ook voor winter 2026 geven de handelaars aan gemiddeld 9,6% minder aangekocht te hebben.

Voor de komende lente- en zomerverkoop verwacht meer dan de helft van de moderetailers (57,7%) dezelfde omzet als in 2025. “Consumenten zijn het grijze weer en de negatieve berichtgeving beu. Ze verlangen naar de langere dagen om zich met de kleurrijke lentecollecties een beter gemoed te shoppen”, aldus Delanghe.

Grootsteden presteren beter

De koopjes tonen aan dat de kloof tussen de grootsteden en de lokale handelskernen groter wordt. In Antwerpen, Gent en Brussel zijn de retailers wél tevreden. “Antwerpen staat al zo lang gekend als modestad. De shoppingcampagnes werpen ook hun vruchten af en lokken veel toeristen. Alles is bovendien dicht bij elkaar. Op die manier gaat de stad in tegen de algemene trend”, reageert Nico Volckeryck van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) in Gazet Van Antwerpen.

“De handelaar in de stad profiteert van de ‘experience economy’. Terwijl de lokale winkel vaker de dupe is van de digitale concurrentie, het gevoel dat er heel het jaar door kortingen zijn en van een voorzichtige consument. We roepen de bevoegde minister ook nogmaals op om te onderzoeken of de solden in hun huidige vorm de beste optie is. Hieromtrent moet een uitgebreid onderzoek gevoerd worden.”